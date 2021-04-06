1809 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 242,

город Алматы - 585,

город Шымкент - 30,

Акмолинская область - 60,

Актюбинская область - 153,

Алматинская область - 278,

Атырауская область - 64,

Восточно-Казахстанская область - 23,

Жамбылская область - 28,

Западно-Казахстанская область - 101,

Карагандинская область - 90,

Костанайская область - 34,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 31,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлено 256 837 заболевших.