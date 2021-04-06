08:01, 06 Апрель 2021 | GMT +6
1809 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 242,
город Алматы - 585,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 60,
Актюбинская область - 153,
Алматинская область - 278,
Атырауская область - 64,
Восточно-Казахстанская область - 23,
Жамбылская область - 28,
Западно-Казахстанская область - 101,
Карагандинская область - 90,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 31,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлено 256 837 заболевших.