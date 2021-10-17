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    08:01, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    1805 человек заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1805 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 256,

    город Алматы - 320,

    город Шымкент - 56,

    Акмолинская область - 125,

    Актюбинская область - 33,

    Алматинская область - 153,

    Атырауская область - 38,

    Восточно-Казахстанская область - 90,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 152,

    Костанайская область - 111,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 172,

    Северо-Казахстанская область - 148,

    Туркестанская область - 32.

    Всего в стране выявлены 916504 заболевших.



    Теги:
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