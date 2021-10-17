1805 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1805 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 256,

город Алматы - 320,

город Шымкент - 56,

Акмолинская область - 125,

Актюбинская область - 33,

Алматинская область - 153,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 90,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 111,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 172,

Северо-Казахстанская область - 148,

Туркестанская область - 32.

Всего в стране выявлены 916504 заболевших.



