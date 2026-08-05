1800 электрощитов в год планируют выпускать в колонии Карагандинской области

В Карагандинской области запустили новое производство по сборке электрических щитов. На участке уже трудоустроены восемь осужденных, а его проектная мощность составляет до 1800 электрощитов в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Производство открыли на территории исправительного учреждения в рамках программы развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Проект направлен не только на выпуск продукции, но и на создание рабочих мест для осужденных, которые во время отбывания наказания смогут получить востребованную профессию и официальный заработок.

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Для запуска производства подготовили отдельное помещение площадью 30 квадратных метров. Его отремонтировали, оборудовали рабочие места и оснастили необходимыми инструментами. Производственный участок соответствует требованиям охраны труда и промышленной безопасности.

Как отметили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау, трудовая занятость остается одним из ключевых инструментов ресоциализации осужденных. Работа помогает осужденным приобрести профессиональные навыки, дисциплину и опыт, которые могут пригодиться после освобождения.

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Сегодня на участке работают восемь человек. Они осваивают сборку корпусных электрических щитов — продукции, востребованной в строительстве, промышленности и энергетике. В дальнейшем планируется поэтапное расширение производства и увеличение числа рабочих мест.

Производственный участок создан при участии местной компании, которая инвестировала средства в подготовку помещения и оснащение производства.

По словам руководства учреждения, привлечение бизнеса позволяет одновременно решать несколько задач: развивать отечественное производство, создавать рабочие места и повышать эффективность программ социальной адаптации осужденных.

Подобные проекты являются частью государственной политики по ресоциализации осужденных, где акцент делается не только на исполнении наказания, но и на подготовке человека к возвращению в общество через получение профессии и трудового опыта.

Ранее сообщалось, что почти каждый второй осужденный в Жамбылской области получил условно-досрочное освобождение.