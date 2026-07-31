Почти каждый второй осужденный в Жамбылской области получил УДО

Суды приняли положительные решения по 210 из 440 рассмотренных материалов об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Таким образом, возможность выйти на свободу раньше назначенного срока получили заявители по 47,7% ходатайств. По оставшимся 230 материалам, или в 52,3% случаев, последовал отказ. Интересно, что годом ранее доля положительных решений была даже немного выше и составляла 48,5%.

Часть постановлений затем проверила апелляционная инстанция. Всего она пересмотрела 163 материала по вопросам УДО, отменив 22 решения и оставив без изменения 141. Следовательно, в силе сохранились 86,5% обжалованных актов.

Параллельно суды рассматривали возможность заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием. Здесь доля удовлетворенных ходатайств снизилась заметнее – с 38,7% в прошлом году до 30,1% в нынешнем.

В апелляционном порядке по этой категории были изучены 218 материалов, из них 14 постановлений изменили, остальные 204 оставили в силе. Причины отказов и категории преступлений в отчете областного суда не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет доля удовлетворенных ходатайств об УДО и замене наказания.