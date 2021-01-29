180 тысяч доз вакцины «Спутник-V» поставят в Туркестанскую область в феврале

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На первом этапе в Туркестанскую область завезут 1 300 доз вакцины против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Для хранения вакцин необходимы специальные морозильные камеры, и на данный момент таких хранилищ в регионе два объемом 600 литров каждое. До 10 февраля приобретут еще 20 морозильных камер вместимостью 140 литров, а 15 февраля планируется привезти два холодильника объемом 600 литров.

Таким образом, дефицита камер для хранения вакцины в Туркестанской области нет, подчеркнули в областном управлении общественного здоровья.

«Всего будет вакцинировано 950 тысяч человек. 1 февраля могут начать вакцинацию медицинских работников инфекционных больниц, скорой помощи, реанимации, приемных покоев и сотрудников санэпидслужбы. Еще 180 тысяч доз вакцины привезут в область до конца февраля», - заявил Марат Пашимов, руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области.

Доставка вакцины состоит из четырёх основных этапов. Сначала она поставляется от производителя на склад единого дистрибьютора. Далее - на аптечные склады областных управлений здравоохранения. На третьем этапе вакцину отправляют в медицинские организации городов и районов. На четвертом этапе она хранится в этих медицинских учреждениях.

С начала этого года в области выявлен 361 случай заражения COVID-19, показатель составляет 17,8 на 100 тысяч населения. Из них зарегистрировано 62 случая с симптомами и 299 бессимптомно.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.



