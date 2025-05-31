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    19:47, 30 Май 2025 | GMT +5

    Сильные дожди и жара до 40 градусов: прогноз погоды на три дня в Казахстане

    Прогноз погоды по Казахстану на 31 мая — 2 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град, — сообщили в «Казгидромет».

    Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря. На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.

    На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.

    Ранее сообщалось, что средняя глобальная температура в ближайшие пять лет будет на рекордно высоком уровне.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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