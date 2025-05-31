Сильные дожди и жара до 40 градусов: прогноз погоды на три дня в Казахстане
Прогноз погоды по Казахстану на 31 мая — 2 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.
— С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град, — сообщили в «Казгидромет».
Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря. На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.
На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.
Ранее сообщалось, что средняя глобальная температура в ближайшие пять лет будет на рекордно высоком уровне.