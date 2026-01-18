18 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился ХАМИТОВ Мурат Кабылжапарович — руководитель управления земельных отношений Павлодарской области.

Фото: РСК Павлодарской области

Родился в г. Павлодар. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, специальность «Правоведение» (1987); Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко, заочно (1989).

Трудовая деятельность: милиционер взвода специального назначения отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД Павлодарского облисполкома (1983-1990); стажер следователь прокуратуры, г. Экибастуз (1990-1991); работал на различных должностях в прокуратуре г. Экибастуз (1991-2001); сотрудник прокуратуры Павлодарской области (2001-2007); прокурор Павлодарского района Павлодарской области (2007-2012); начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Павлодарской области (2012); заместитель руководителя управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области; руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Павлодарской области (2019-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

47 лет назад (1979) родился БИРЖАНОВ Ержан Ерикович – вице-министр финансов Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский университет, экономика и менеджмент (1999); Северо-Казахстанскую юридическую академию, юриспруденция (2005); Университет КАЗГЮУ (MBA) (2018); Университет бизнеса и международного исследований (UBIS) Щвейцария (MBA) (2020); прошел обучение в образовательном центре ОЭСР г. Анкара (2011), Сингапурской налоговой Академии (2012), Венском университете (2016).

Трудовая деятельность: старший, ведущий, главный специалист Налогового комитета по СКО (1999-2004); ведущий, главный специалист, начальник отдела, руководитель управления Налогового комитета МФ РК (2004-2014); эксперт отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2014); директор департамента Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2017); заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканский центр „Казимпэкс“ (2017); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК (2017-2021); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности — с июля 2022 года.

45 лет назад (1981) родился ЖОРАБЕКОВ Сакен Сансызбаевич — первый заместитель Главного транспортного прокурора.

Фото: gov.kz

Родился в г. Джамбул (ныне — г. Тараз). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Уральск (2002); прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; помощник прокурора Западно-Казахстанской области по надзору за применением Закона РК «О борьбе с коррупцией»; старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания Западной региональной транспортной прокуратуры; заместитель Актюбинского транспортного прокурора; начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Тараз; начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области; прокурор Алтынсаринского района Костанайской области (2011-2019); начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Жамбылской области (2019); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области.

41 год назад (1985) родился КУЗДИБАЕВ Алтай Шоканович — председатель правления АО «Казахстанская жилищная компания».

Фото: khc.kz

Родился в Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, международная экономика (2005); магистр менеджмента МГУ им. М. В. Ломоносова (2007).

Трудовая деятельность: главный специалист департамента по развитию международных дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана» (2008-2009); начальник отдела финансового планирования и развития услуг ТОО «Первое кредитное бюро» (2009-2012); заместитель председателя правления АО «Государственное кредитное бюро» (2012-2013); управляющий директор — член правления АО «Baiterek development» (2013); заместитель председателя правления АО «Baiterek development» (2015-2020); заместитель председателя правления АО «ИО „Казахстанская жилищная компания“ (2020-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

36 лет назад (1990) родилась АБИЛЕВА Айымгуль Акылбаевна — президент Казахстанской Ассоциации ИТ-компаний (бренд «IT Kazakhstan»).

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Родилась в городе Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский Государственный Университет, факультет информационных технологий.

Трудовая деятельность: руководитель проектов компании Arta Software (2012-2014); руководитель IT-службы Центра государственного частного партнерства при холдинге «Байтерек» (2014-2016); генеральный директор Центра мониторинга и экспертизы рынка при НПП «Атамекен» (2016-2019); генеральный директор компании Arta services (2019).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

34 года назад (1992) родился ТҰРАР Әлімжан Қамбарұлы — директор Департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК.

Окончил University of Southampton (Великобритания) по программе «Болашак», специальность «Электроэнергетика».

Трудовая деятельность: электрослесарь по ремонту оборудования в АО «KEGOC»; главный специалист департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Астаны; главный специалист департамента развития электроэнергетики МЭ РК; руководитель управления департамента развития электроэнергетики МЭ РК.

На занимаемой должности с января 2026 года.