18 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день религии

Отмечается в мире ежегодно в третье воскресенье января по инициативе Организации Объединенных Наций. Основная задача Всемирного дня религии — привлечь внимание к тому факту, что в основе религий мира лежит гармония духовных принципов, и подчеркнуть роль религии в объединении человечества.

Организаторы (которые, кстати, являются последователями различных религий) призывают людей к межконфессиональному диалогу, в ходе которого нужно концентрироваться не на различиях между религиями, а на их общих чертах. Благодаря этому диалогу разнообразие религий в мире станет инструментом для объединения людей, а не поводом для раздора.

СОБЫТИЯ

В 1990 году был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания „Мать-героиня“ многодетным матерям, проживающим в Казахской ССР».

В 1992 году Австрийская Республика признала суверенитет Республики Казахстан, а месяц спустя, 19 февраля 1992 года, были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой.

В 2005 году в Москве президенты Казахстана и Российской Федерации подписали Договор между РК и РФ о казахстанско-российской государственной границе. Общая протяженность границы составляет свыше 7 590 километров.

В 2006 году в Казахском государственном академическом театре имени М. Ауэзова состоялась премьера исторической драмы «Қазақтар» («Казахи») известного писателя, лауреата Государственной премии РК Калихана Исхака. В драме поднимаются важные проблемы национальной истории, в том числе формирование казахской государственности. Одна из основных идей заключается в объединении тюркского мира, народы которого связаны едиными корнями и происхождением.

В 2011 году в столице был произведен запуск Национальной спутниковой сети телерадиовещания в цифровом стандарте DVB-S2. Ввод новой системы спутникового вещания впервые дал возможность всем жителям страны, в том числе отдаленных и приграничных сельских населенных пунктов, бесплатно принимать до 37 республиканских и региональных телерадиопрограмм по спутниковому каналу связи.

В 2012 году Алматинский метрополитен перевез миллионного пассажира. Им стал 27-летний житель города Адильжан Псяев. Алматинский метрополитен начал свою работу 1 декабря 2011 года.

В 2014 году в Алматы состоялось открытие Дома-музея Абылхана Кастеева. Музей располагается в доме, где он жил с 1957 по 1973 год. Экспозиция выставки знакомит посетителей с наиболее известными живописными и графическими произведениями (копиями), созданными Абылханом Кастеевым, а также включает богатый историко-биографический материал — фотографии, документы, кинохронику и личные вещи художника.

В 2015 году в Лондоне в соборе St. Luke’s состоялась премьера произведений известного казахстанского композитора Еркеша Шакеева в исполнении легендарного Лондонского симфонического оркестра и известного казахстанского скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева.

В 2017 году АО «Казпочта» сообщило о вводе в обращение почтовых марок серии «Спорт» на тему «XV Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро».

На почтовых марках изображены призеры паралимпийской сборной Республики Казахстан Зульфия Габидуллина, которая стала чемпионкой по плаванию XV Летних Паралимпийских игр 2016 года, установив мировой рекорд, и Раушан Койшибаева, завоевавшая «серебро» по пауэрлифтингу.

В 2018 году прошло заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций под председательством Президента Республики Казахстан.

Тема заседания Совбеза ООН — «Нераспространение оружия массового поражения: меры и доверие». Эта тема была предложена Казахстаном в качестве председателя Совбеза и поддержана всеми членами СБ ООН. В основу документа были положены Манифест «Мир. XXI век» и «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» от 6 января 2017 года.

В 2018 году в республиканский реестр «100 общенациональных святынь» вошли 10 сакральных объектов Акмолинской области: археолого-этнографический комплекс Кумай, поляна Абылай хана, пещера Кенесары, мавзолей Батыгай, гора Окжетпес, мавзолей-некрополь Кабанбай батыра, мазары «Беспакыр», Баубек батыра.

Включение в издание сакральных объектов от Акмолинской области является результатом высокой оценки проведенной работы, а также свидетельствует о большом историко-культурном и этнографическом интересе к этому региону представителей республиканских научных кругов, творческой интеллигенции, общественных деятелей.

В 2019 году в Атырау открыли памятник трем знаменитым казахским биям — Толе би, Казыбек би, Айтеке би, которые в самый драматичный период истории сыграли решающую роль в объединении казахов, сплотили их на борьбу за свободу и независимость страны.

Монумент высотой около 4 метров выполнен из бронзы и располагается на мраморном постаменте. Автор памятника — известный казахстанский скульптор Бахытбек Мухаметжанов.

В 2021 году у города Усть-Каменогорска появился свой логотип для использования в официальных мероприятиях, документации, а также для брендирования сувенирной и другой атрибутики. Логотип сочетает в себе изображения Алтайских гор и места слияния двух рек: Иртыша и Ульбы.

В 2023 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан было зарегистрировано общественное объединение «Партия Respublica».

В 2023 году АО «ЗИКСТО» запустило производство пассажирских вагонов в Петропавловске. Первые пять вагонов созданы по заказу национального оператора железнодорожной сети АО «Пассажирские перевозки». Вагоны рассчитаны на 36 спальных пассажирских мест в 9 комфортабельных купе. Вагоны обеспечивают принципиально новый уровень пассажирского комфорта.

В 2024 году из Египта в Казахстан доставлена древняя книга ученого и поэта Исмаила бин Хаммада аль-Джухари аль-Фараби из Отрара «Ас-Сихах». Книга входит в число наследий, включенных в национальный фонд в результате научно-исследовательских работ, осуществленных в ходе научной командировки. Название книги переводится как «Венец речи и правильные слова арабского языка». Этот труд Исмаила аль-Джухари аль-Фараби состоит из 6 томов. До этого один том труда учёного «Ас-Сихах» хранился в рукописном виде в коллекции редких книг и рукописей Национальной библиотеки Алматы. Кроме того, различные рукописные версии этого ценного труда доступны в библиотеках Лондона, Берлина, Лейдена и Парижа. Версия, найденная в Египте, дополнит версии, существующие в стране.

В 2025 году национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» при Комитете языковой политики Министерства науки и высшего образования представил первые результаты модели обучения казахскому языку «Tilqazyna». Модель обучения на основе на основе искусственного интеллекта способна выполнять задачи в таких областях казахского языка, как лексика, морфология, семантика и др. В частности, она может генерировать текст на казахском языке, создавать перифразы, работать с контекстом, сокращать тексты, исправлять грамматические и пунктуационные ошибки, раскрывать значения фразеологизмов, а также переводить термины. Эта отраслевая LLM модель загружена на платформу Hugging Face и доступна всем пользователям. Использование данной модели позволило разрабатывать IT-продукты на казахском языке с помощью искусственного интеллекта.