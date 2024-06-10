Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области обеспечил около 900 млн кубометров поливной воды для аграриев региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

871 млн кубометр поливной воды подан аграриям Туркестанской области. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил директор Туркестанского филиала «Казводхоза» Казыбек Бедебаев. Всего на полив сельскохозяйственных полей области планируется направить около 3,3 млрд кубометров воды.

На сегодня с аграриями региона заключено 6195 договоров на подачу воды. В данный момент 18 водохранилищ Туркестанской области наполнены на 60%, это около 5,03 млрд кубометров воды.

В частности, в Шардаринском водохранилище собрано 4,78 млрд кубометров воды, что на 961 млн кубометров больше, чем год назад. В этом году в регионе отремонтированы 54 гидропоста, очищены механическим способом 302 км каналов. Ведется механическая очистка на Машинном канале имени «20 лет независимости», завершен ремонт 3-х насосных агрегатов.

На сегодня к поливному периоду готовы 25-х насосных агрегатов из 28. Идет восстановление и реконструкция магистральных каналов в Тюлькубасском районе. На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 47,8 км из планируемых 75 км.