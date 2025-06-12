18 тысяч спасателей получат жилищные выплаты от государства

По его словам, в этом году порядка 18 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечены жилищными выплатами. Их размер будет зависеть от меняющихся цен на жилье, уровня инфляции, места службы и семейного положения.

- В Астане, например, порядка 92 тысяч тенге. Каждый год сумма меняется. Правительство регулирует цену аренды на жилье. В Усть-Каменогорске – 49 тысяч тенге. В Семее – 48 тысяч тенге. В каждом городе есть утвержденная Правительством сумма на одного человека, – рассказал Кеген Турсынбаев в кулуарах Сената.

С его слов, условно на семью из четырех человек постановлением Правительства выделяется 50 тысяч тенге. Таким образом, на семью выходит 200 тысяч тенге.

- С 30 июня, как закон вступит в силу, после подписания будут жилищные выплаты. К этому времени мы должны подготовить свои подзаконные акты. Будет положение о жилищных выплатах, у нас специальное подразделение будет работать: определять кому положено, кому не положено, – добавил вице-министр.

Ранее Сенат, рассмотрев в двух чтениях, одобрил закон, который вносит поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом.

Документ разработан для совершенствования механизмов обеспечения безопасности, повышения эффективности системы гражданской защиты, внедрения мер социальной поддержки сотрудникам, осуществляющим предупреждение и ликвидацию ЧС.