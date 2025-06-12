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    11:04, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Гражданская защита: какие новые меры безопасности введут в Казахстане

    Сенат, рассмотрев в двух чтениях, одобрил закон, который вносит поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат
    Фото: senate.parlam.kz

    Как рассказал депутат Сергей Ершов, закон разработан для совершенствования механизмов обеспечения безопасности, повышения эффективности системы гражданской защиты, внедрения мер социальной поддержки сотрудникам, осуществляющим предупреждение и ликвидацию ЧС.

    Для повышения уровня безопасности страны, в первую очередь, усилены меры пожарной и промышленной безопасности.

    Внедряется норма по выдаче заключения на соответствие объектов с массовым пребыванием людей, зданий и жилых многоквартирных домов высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности перед приемкой их в эксплуатацию.

    Для повышения уровня промышленной безопасности МЧС наделяется функцией по согласованию Сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также устанавливается обязанность владельцев по его своевременному исполнению.

    Усилены отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам, в частности, службы обязаны иметь на праве собственности специальную технику, аппаратуру и оборудование. Также вводится отдельный порядок аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

    Сенатор отдельно выделил блок поправок по повышению социального положения сотрудников органов гражданской защиты. В частности, сотрудникам и их семьям предусматриваются жилищные выплаты, подъемные пособия, а также возмещение затрат на перевозку собственного имущества.

    Также сотрудникам предусмотрено денежное содержание в трехкратном размере при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации ЧС в период действия военного или ЧП, проведения антитеррористической операции, а также в местности, где объявлена ЧС.

    Установлены преференции для добровольных пожарных, не состоящих в трудовых отношениях. К примеру, осуществление отдельных выплат соразмерной минимальной заработной платы, в случае гибели, становления инвалидности, тяжелого увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания со стойкой утратой трудоспособности.

    Усилены меры по обеспечению сейсмической безопасности, МЧС наделяется контрольной функцией по предупреждению ЧС в отношении центральных государственных органов и акиматов.

    Законом также предусмотрены нормы в области электроэнергетики и управления госимуществом. Разработаны ряд поправок, предусматривающих индексацию по индивидуальным тарифам на услуги по поддержанию готовности электрической мощности, в том числе при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок.

    — Сегодня на практике выявлены факты реализации объектов ниже оценочной стоимости, случаи продажи объектов аффилированным лицам. В этой связи, предусмотрены поправки, которые исключают неконкурентные способы продаж и недопущение реализации объектов ниже рыночной стоимости. Это адресная продажа, доверительное управление с правом выкупа, закрытый тендер, — сообщил Сергей Ершов.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Общество Безопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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