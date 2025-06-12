Гражданская защита: какие новые меры безопасности введут в Казахстане
Сенат, рассмотрев в двух чтениях, одобрил закон, который вносит поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как рассказал депутат Сергей Ершов, закон разработан для совершенствования механизмов обеспечения безопасности, повышения эффективности системы гражданской защиты, внедрения мер социальной поддержки сотрудникам, осуществляющим предупреждение и ликвидацию ЧС.
Для повышения уровня безопасности страны, в первую очередь, усилены меры пожарной и промышленной безопасности.
Внедряется норма по выдаче заключения на соответствие объектов с массовым пребыванием людей, зданий и жилых многоквартирных домов высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности перед приемкой их в эксплуатацию.
Для повышения уровня промышленной безопасности МЧС наделяется функцией по согласованию Сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также устанавливается обязанность владельцев по его своевременному исполнению.
Усилены отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам, в частности, службы обязаны иметь на праве собственности специальную технику, аппаратуру и оборудование. Также вводится отдельный порядок аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.
Сенатор отдельно выделил блок поправок по повышению социального положения сотрудников органов гражданской защиты. В частности, сотрудникам и их семьям предусматриваются жилищные выплаты, подъемные пособия, а также возмещение затрат на перевозку собственного имущества.
Также сотрудникам предусмотрено денежное содержание в трехкратном размере при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации ЧС в период действия военного или ЧП, проведения антитеррористической операции, а также в местности, где объявлена ЧС.
Установлены преференции для добровольных пожарных, не состоящих в трудовых отношениях. К примеру, осуществление отдельных выплат соразмерной минимальной заработной платы, в случае гибели, становления инвалидности, тяжелого увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания со стойкой утратой трудоспособности.
Усилены меры по обеспечению сейсмической безопасности, МЧС наделяется контрольной функцией по предупреждению ЧС в отношении центральных государственных органов и акиматов.
Законом также предусмотрены нормы в области электроэнергетики и управления госимуществом. Разработаны ряд поправок, предусматривающих индексацию по индивидуальным тарифам на услуги по поддержанию готовности электрической мощности, в том числе при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок.
— Сегодня на практике выявлены факты реализации объектов ниже оценочной стоимости, случаи продажи объектов аффилированным лицам. В этой связи, предусмотрены поправки, которые исключают неконкурентные способы продаж и недопущение реализации объектов ниже рыночной стоимости. Это адресная продажа, доверительное управление с правом выкупа, закрытый тендер, — сообщил Сергей Ершов.