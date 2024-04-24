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    18:24, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    18 стройкомпаний наказали за вынос грязи на улицы Астаны

    жилье
    Фото: акимат

    18 стройкомпаний наказали за нарушения по благоустройству и выносу грязи в Астане. Управление контроля и качества городской среды города совместно со специалистами районных акиматов выявили нарушения среди строительных объектов, передает агентство Kazinform.

    Строительные объекты проверили на наличие на объекте пункта мойки колес, твердого примыкания к основному дорожному полотну надлежащего состояния строительных ограждений. В итоге замечания выявили на 88 объектах. 

    В случае не устранения нарушений департамент полиции составляет административные протоколы за несоответствие требованиям норм ограждений и пунктов мойки колес по ст. 505 и 630 КоАП РК.

    Таким образом, природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений привлекли к административной ответственности 18 строительных компаний. На сегодня все выявленные замечания устранены.

    Теги:
    Полиция Мусор Астана Строительство
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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