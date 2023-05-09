18 спортивных детских площадок появятся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау построят 18 спортивных детских площадок. Новые площадки появятся практически во всех микрорайонах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, строительство детских площадок будет вестись в микрорайонах Жеруйык, Сарыкамыс, Мирный, Бирлик, Береке, Кокарна, Геолог, Сарыозек, Водник, Елшибек, СМП-163 и Балауса, а также по две площадки в микрорайонах Самал, Нурсая-3 и Оркен-2 .

«Готовится проектно-сметная документация на строительство и оформляются документы на земельные участки под площадки. Проектная организация - ТОО»Эдем Строй«, - сообщили в пресс-службе городского акимата.

По словам специалистов городского отдела строительства, на открытых площадках, построенных за счет средств местного бюджета, будут оборудованы детская, футбольная и тренировочные площадки, а также подведено светодиодное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.