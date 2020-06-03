18 сельскохозяйственных инвестпроектов реализуется в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом году в агропромышленный комплекс города Шымкента будет инвестировано 8,6 млрд тенге. Реализуется 18 инвестиционных проектов на общую сумму 18 млн тенге. Об этом сообщили представители управления сельского хозяйства и ветеринарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы мегаполиса.

В частности, будут реализованы такие проекты, как интенсивные яблоневые сады на 15 га, промышленный тепличный комплекс на 20,7 га, молочная ферма, расширение производства и переработки мяса птицы и яиц, производство и переработка козьего молока, переработка плодово-овощной продукции, расширение производства сыра, модернизация производства муки, откорм скота, производство мяса и племенной комплекс КРС мясомолочного направления.

В результате, ежегодно будет дополнительно производиться 300 тонн яблок, 5,1 тыс. тонн овощей, 1,5 млн литров молока, 40 млн яиц, 2,2 тыс. тонн мяса птицы, 20 млн консервной продукции, 500 тонн сыров, 1 250 тонн мяса.

По информации специалистов управления, в настоящее время завершены работы по расширению теплиц «Колесников А.В» и «Arman-AGRO», птицеводческих ферм ТОО «Тассай кус» и ТОО «Шымкент кус» стоимостью 150 млн тенге. На остальных 14 инвестиционных проектах ведутся строительные работы.