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18 санитарных постов в срочном порядке установили в районах Алматинской области и Талдыкоргане

22 Марта 2020 12:38
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18 санитарных постов в срочном порядке установили в районах Алматинской области и Талдыкоргане

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 18 санитарных постов в срочном порядке установили в трех районах Алматинской области и городе Талдыкорган.

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Об этом сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 санитарных постов в срочном порядке установили в трех районах Алматинской области и городе Талдыкорган. Специальная межведомственная группа регистрирует въезжающих и покидающих территорию города», - сообщается в Telegram -канале Комитета.

Ранее сообщалось, что вокруг города Талдыкоргана будут установлены 4 круглосуточных санитарных поста, где будут стоять наряд полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами, которые будут проверять всех, кто заезжает в город. Также все въезжающие люди будут заполнять специальную анкету.

Отметим, что вчера был первый случай заболевания коронавирусом в Алматинской области . Заболевший через Бишкек прилетел из Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Его поместили в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы.

В целом на сегодня в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.


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Ключевые слова: Алматинская область, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
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Еламан Турысбеков

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