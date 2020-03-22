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вчера 23:00
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18 санитарных постов в срочном порядке установили в районах Алматинской области и Талдыкоргане
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 18 санитарных постов в срочном порядке установили в трех районах Алматинской области и городе Талдыкорган.
Об этом сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«18 санитарных постов в срочном порядке установили в трех районах Алматинской области и городе Талдыкорган. Специальная межведомственная группа регистрирует въезжающих и покидающих территорию города», - сообщается в Telegram -канале Комитета.
Ранее сообщалось, что вокруг города Талдыкоргана будут установлены 4 круглосуточных санитарных поста, где будут стоять наряд полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами, которые будут проверять всех, кто заезжает в город. Также все въезжающие люди будут заполнять специальную анкету.
Отметим, что вчера был первый случай заболевания коронавирусом в Алматинской области . Заболевший через Бишкек прилетел из Саудовской Аравии, где он совершал паломничество. Его поместили в боксированную палату инфекционного отделения Карасайской районной больницы.
В целом на сегодня в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.
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