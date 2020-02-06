18 руководителей жамбылского филиала «КазАвтоЖол» привлекли к ответственности

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Привести в должный порядок состояние международной магистрали Западная Европа - Западный Китай потребовали полицейские от местного филиала предприятия по обслуживанию, содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования в Республике Казахстан «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщили в ведомстве, с начала года целый ряд предписаний отправил департамент полиции Жамбылской области руководству «КазАвтоЖол». Причина - недостатки в содержании автодорог.

Речь идет о больших выбоинах на проезжей части международной трассы, нехватке дорожных знаков, искривлении ограждений вдоль трассы – это уже результат лихачества водителей. Кроме того, полицейские проверили, как дорожные службы проводят снегоочистительные работы, подсыпают дорожное полотно противообледенительными материалами и в целом следят за состоянием автодорог. И здесь нашлось немало нареканий, в результате чего руководители разного уровня, отвечающие за дорожную безопасность, были привлечены к ответственности.

«Строгий и своевременный контроль за состоянием автодорог региона напрямую влияет не только на безопасность дорожного движения, но и способствует повышению ответственности дорожных служб, которые должны за этим следить», - говорит начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

Напомним, что построенной в 2009 - 2015 годы автомагистрали Западная Европа - Западный Китай была дана гарантия 20-летней эксплуатации. Однако уже в мае минувшего 2019 года на участке трассы Алматы – Ташкент - Термез начался ремонт, на эти цели из республиканского бюджета было выделено около 1,9 млрд тенге. Ухудшение состояния дорожного покрытия специалисты объясняли увеличением грузопотока, причем большегрузных машин. В реконструкции также нуждались и находящиеся на территории Жамбылской области три моста трассы Западная Европа - Западный Китай.

«С начала года по итогам принятых мер к административной ответственности за необеспечение безопасности дорожного движения привлечено 18 руководителей местного филиала «КазАвтоЖол». В рамках «Дорожной карты» определено 25 участков дороги, где будут нанесены так называемые шумовые полосы и дублирующие знаки», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.