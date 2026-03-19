18 предприятий продолжают простаивать в Актюбинской области

Глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области Досжан Алибеков подвел итоги года на пресс-службе региональных коммуникаций и рассказал о планах на текущий год. В прошлом году в экономику Актобе было привлечено 1,2 триллиона тенге, а в январе текущего года — 88 миллиардов тенге инвестиций. Несмотря на это, в регионе до сих пор приостановлена деятельность 18 предприятий. Из них шесть находятся в городе Актобе, двенадцать — в районах области.

— Эти предприятия работали в различных сферах: производство молочной продукции, промышленность, торговля, выращивание овощей, а также производство труб и фитингов. В настоящее время шесть предприятий проданы, два остались под управлением их собственников. Для остальных предприятий продолжаются поиски инвесторов или покупателей, — сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

В частности, в городе Актобе был продан завод по производству труб и фитингов. Новый владелец планирует выпускать материалы, необходимые для строительства мостов в западном регионе. Предприятие по производству труб из стекловолокна, которое было приобретено партнерской компанией, планируется сдавать в аренду. Центральный торговый дом, который прекратил свою деятельность, был продан и теперь сдается в аренду.

Кроме того, в городе Актобе была продана теплица, где выращивают помидоры и огурцы. Новый владелец планирует возобновить ее работу. Предприятие по производству текстильных изделий ТОО «Едеми» также намерено возобновить проект. А покупателя для товарной молочной фермы ТОО «АНДИ» пока не найдено.

В Алгинском районе ТОО «Ақтөбе Drilling Service» продало завод по производству пенобетонных блоков ТОО «Алға Холдинг» за 90 миллионов тенге. Новый владелец планирует запустить производство матов и подложек. В то же время ТОО «Индустрия Қаптамасы» планирует продать цех по производству полипропиленовых мешков за 162 миллиона тенге или сдавать его в аренду за 2 миллиона тенге в месяц. В этом районе приостановлено производство мясной продукции ТОО «Аққұс». Предложения по реализации проекта направлены в Посольство Республики Казахстан в Республике Узбекистан и в АО НК «Kazakh Invest». В Мартукском районе здание цеха по производству шуб из овчины, принадлежащего ТОО «Дияр Холдинг», было продано. ТОО «Zan Asia» планирует организовать здесь машиностроительный завод.

- Что касается ТОО «Алғабас», то инвестор или покупатель для производства молочной продукции и полуфабрикатов пока не найден. Кроме того, в этом районе приостановлено производство выделанной кожи ТОО «Optima Capital». Для организации производства экспортной продукции ведется поиск зарубежного инвестора, — сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

В Хромтауском районе приостановлен элеваторный комплекс, принадлежащий ТОО «Еуразиялық жоба 2». Комплекс через судебное решение перешёл в собственность банка второго уровня, который планирует продать его за 850 миллионов тенге.

Кроме того, в Каргалинском районе не найден покупатель для кобальт-никелевых руд ТОО «Бадамшинский никелевый завод», а в Шалкарском районе — для производства железобетонных изделий ТОО «ЖБИ-30».

В Темирском районе планируется продажа производственной базы АО «СНПС-Актобемунайгаз» «Жаксымай», а в Мугалжарском районе — производственной базы «Октябрь» вместе с имеющимися зданиями. Эта работа осуществляется совместно компанией и акиматом Акмолинской области. В настоящее время ведется активный поиск инвесторов, а также работы по восстановлению деятельности ряда проданных предприятий. Большинство компаний запрашивают привлечение инфраструктуры или финансовую поддержку.

Два года назад сообщалось о приостановке деятельности 19 предприятий Актюбинской области.

Прошло два года, и только завод по производству катодной меди и медного концентрата в Айтекебийском районе был вновь запущен. В прошлом году здесь начались горные и производственные работы.