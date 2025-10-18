18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

59 лет назад (1966) родился САГИНОВ Замир Садыкович — генеральный директор ТОО «Астана Тазалық».

Фото: wikipedia.org

Родился в Фурмановском районе Уральской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-строитель (1990).

Трудовая деятельность: прораб Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской области (1991-1994); главный инженер Жалпакталского производственно-дорожного участка Западно-Казахстанской области (1994-1997); главный специалист Уральского казенного предприятия «Оралавтодор» г. Уральск (1997-1998); и. о. заместителя директора по эксплуатации дорог казенного предприятия «Оралавтодор» г. Уральск (1998-1999); главный инженер Западно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного казенного предприятия «Казахавтодор» г. Уральск (1999-2000); директор Западно-Казахстанского учреждения автомобильных дорог г. Уральск (2000-2001); начальник Западно-Казахстанского областного управления автомобильных дорог г. Уральск (2001-2002); аким Казталовского района Западно-Казахстанской области (2002-2004); заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций РК (2005-2006); первый заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006); заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (12.2007-2014); ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2014); советник Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (09.2014-08.2015); ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК (08.2015-04.2019); генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» (2019-2024).

На занимаемой должности с марта 2024 года.

55 лет назад (1969) родился ОГАЙ Эдуард Викторович — председатель совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding», председатель совета директоров АО «Kazakhmys Copper».

Фото: inbusiness.kz

Закончил Казахский государственный аграрный университет.

Трудовая деятельность: предприниматель (1992-1996); президент АО «Казресурс» (1996-1997); директор ТОО «Петроказ» (1997-2001); исполнительный директор АО «Корпорация „Казахмыс“ (03.2001-02.2005); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (02.2005-01.2006); директор компании „Kazakhmys Pls“ по корпоративному развитию (2006); президент хоккейного клуба „Казахмыс“ (09.2006), член совета директоров компании „Kazakhmys PLC“ (2011-2014); председатель правления, член совета директоров ТОО „Корпорация „Казахмыс“ (2006-2016); внештатный советник Премьер-министра Республики Казахстан (2009); председатель совета директоров ТОО „Kazakhmys Holding“ (11.2014-08.2019); первый руководитель АО „Kazakhmys Copper“ (08.2019-06.2020); председатель Совета директоров АО „Kazakhmys Copper“ (с 06.2020).

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Барыс» ІII степени (2021).

54 года назад (1971) родился ДАУТОВ Кайрат Сапарбекович — командующий Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК.

Фото: kaztag.kz

Родился в г. Затобольске Костанайской области. Окончил Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, специальность «Командная тактическая войск противовоздушной обороны»; Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, специальность «Управление воинскими частями и соединениями (противовоздушная оборона Военно-воздушных сил)»; факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь, специальность «Государственное и военное управление».

Трудовая деятельность: офицер наведения — начальник расчета (индикаторных устройств и тренажера) отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона; заместитель командира дивизиона по вооружению — командиром радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона группы зенитных ракетных дивизионов; командир зенитного ракетного дивизиона; начальник управления боевой готовности Департамента оперативного планирования; начальник главного оперативного управления — заместитель начальника главного штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК; начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

45 лет назад (1980) родилась ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Григорьевна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Кокшетау. Окончила Кокшетауский государственный университет им. Шокана Валиханова, учитель казахского языка и литературы (2002); Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, магистр педагогики и психологии (2010).

Трудовая деятельность: учитель казахского языка и литературы КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2002-2009); заместитель директора по методической работе Кокшетауского колледжа «Арна» им. Абая Мырзахметова (2009-2010); заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2010-2016); редактор, телеведущая телерадиокорпорации «Казахстан» Акмолинского областного филиала (2008-2016); директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (с 2021 года).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2020); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» белгісі (2020); нагрудным знаком «Мейрім» (2020).

44 года назад (1981) родился КАБЫШ Жасулан Ермекулы — председатель суда № 2 города Костанай.

Фото: time.kz

Родился в г. Есиль Акмолинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, международное право (2004).

Трудовая деятельность: главный специалист-секретарь судебного заседания районного суда № 2 Алматинского района г. Астана (2004-2006); главный специалист отдела № 1 управления по контролю за проведением процедур банкротства Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК (2006); специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним РГП «Центр по недвижимости по г. Астана» (2006-2007); эксперт вне штата департамента юстиции г. Астана (2007); судья Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области (2009-2014); исполняющий обязанности председателя, председатель суда района им. Г. Мусрепова СКО (2014-2020); судья суда района им. Г. Мусрепова СКО (2020-2021).

На занимаемой должности — с июня 2021 года.

44 года назад (1981) родился КУРМАН Галым Полатулы — директор Департамента стратегического развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, финансы и кредит (2002); Международный гуманитарно-технический университет, юрист (2005).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист отдела бюджетных программ в сфере информатизации управления бюджетных программ в сфере информатизации и инноваций департамента планирования расходов в сфере информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2003-2005); консультант, главный эксперт сектора мониторинга и информационного обеспечения сводно-аналитического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2005-2011); член Ревизионной комиссии по г. Астана (2011-2018); заместитель акима Жетысайского района Туркестанской области (2018-2019); член Ревизионной комиссии по г. Шымкент (2019); заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019-2020); генеральный директор ТОО «ХОЗУ „Nur Otan“ (2020-2021); советник по финансам ТОО „Unipak“ (2021); исполняющий обязанности председателя правления НАО „Центр поддержки гражданских инициатив“ (2021-2022); председатель правления НАО „Центр поддержки гражданских инициатив“ (2022-2023).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Қаржы сақшысы» ІІІ ст.