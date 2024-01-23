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    13:50, 23 Январь 2024 | GMT +6

    18 объектов здравоохранения построят в районах Карагандинской области

    Итоги года: повышение качества здравоохранения и строительство новых медучреждений в регионах РК
    Фото: primeminister.kz

    По национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области построят 18 объектов здравоохранения — 10 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и четыре медпункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новые ФАПы появятся в сёлах Акбел, Актобе, Байкадам, Белагаш, Каракудук, Курылыс, Новоузенка, Сарыарка (Заречное), Сартобе, Тузды. Врачебные амбулатории построят в сёлах Гагаринское, Самарканд, Тогызкудук и Центральное. Медпункты — в Акоре, Красной Ниве, Интумаке и Тасауле. Новые объекты заменят приспособленные под медпункты и ФАПы помещения, сообщил аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.

    — Также по программе Модернизации сельского здравоохранения запланирован капремонт врачебной амбулатории в селе Ростовка и больницы посёлка Г. Мустафина. В сфере образования запланировано строительство трёх комфортных школ по 300 мест каждая в сёлах Доскей, Уштобе и на станции Нура. За счёт областного бюджета завершится строительство школы в селе Новостройка на 150 мест. В рамках проекта «Ауыл — Ел Бесігі» продолжится строительство пристройки к школе в селе Гагаринском, — говорит Аблай Султангали.

    Запланированы капремонты школы имени Ю. Гагарина и детского сада «Балдаурен» в посёлке Ботакара. Кроме того, планируется провести текущие ремонты в школах сёл Акоре, Акжар, Березняки и Красная Нива.

    Обновится и материально-техническое оснащение школ. В планах закупка 11 кабинетов новой модификации — это кабинеты химии, биологии, физики, робототехники и STEM-лаборатории .

    — Внимание уделяется и обеспечению качественной питьевой водой жителей сельских населённых пунктов. В этом году завершим работы по строительству и реконструкции водопроводных сетей в сёлах Акжар, Астаховка, Трудовое, Доскей и Кушокы. В семи сёлах района с численностью населения менее 200 человек установим комплексы блок-модульной очистки воды, — говорит аким района.

     

    Теги:
    Здравоохранение Село Регионы Казахстана Карагандинская область Строительство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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