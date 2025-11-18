18 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов

Сексуальное насилие и эксплуатация детей — это нарушение прав человека и проблема общественного здравоохранения, имеющая значительные последствия для глобального здравоохранения и развития. Подтверждая необходимость искоренения и предотвращения всех форм сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и содействия обеспечению уважения достоинства и прав, включая психическое и физическое здоровье и исцеление, тех, кто подвергается сексуальной эксплуатации детей, жестокому обращению с ними и насилию в их отношении, 7 ноября 2022 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозгласившую 18 ноября Всемирным днем предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов.

Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам

Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) — ежегодная глобальная кампания, призванная стимулировать знание и понимание проблемы УПП и помогать всем сторонам, которым принадлежит ведущая роль в сокращении масштабов формирования и распространения УПП, — общественности, представителям секторов, заинтересованных в реализации концепции «Единое здоровье», и директивным органам — во внедрении передовых методов решения проблемы. Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов ежегодно проводится в ноябре, начиная с 2015 г. Цель этого мероприятия — информировать всех и каждого об одном из самых серьёзных вызовов, стоящих сегодня перед медициной — распространении устойчивости к противомикробным препаратам. Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов и утраты ими восприимчивости к лекарственным препаратам, что затрудняет лечение инфекций и повышает риск распространения, тяжелого течения и летального исхода болезней. Лекарственная устойчивость лишает эффективности антибиотики и другие противомикробные препараты и постепенно осложняет или делает невозможным лечение инфекций.

День органов антикоррупционной службы

В апреле 2024 года Министерство труда и социальной защиты РК включило в перечень профессиональных праздников День органов антикоррупционной службы — 18 ноября. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Для борьбы с коррупцией создаются специальные подразделения, мониторинговые группы, проводят профилактические работы. Борьба с коррупцией является основным приоритетом государственной политики Казахстана.

СОБЫТИЯ

В 1991 году было принято постановление Правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа, положившее начало возвращению на Родину наших соотечественников. С 1991 года в Казахстан прибыло более 1,5 млн этнических казахов.

В 1997 году в Вашингтоне было подписано окончательное Соглашение о разделе продукции нефтегазоконденсатного месторождения «Қарашығанақ».

В 1999 году в Астане одной из улиц города присвоено имя Кошке Кеменгерулы (1896-1937) — выдающегося казахского писателя и журналиста, педагога, одного из видных деятелей движения «Алаш».

Кошке Кеменгеров (1896-1937) — ученый, драматург, писатель, журналист, член политического общества казахской молодежи «Бірлік». Был редактором журнала «Балапан» (1916—1918). В апреле 1917 года в Акмоле вместе с Д. Адиловым и С. Сейфуллиным организовали казахский комитет «Жас қазақ». Участвовал в организации Акмолинского комитета Алашорды. В 1918 году — член и редактор газеты общества «Жас азамат». В 1919–1920 гг. занимался преподавательской деятельностью. Попал в первую волну репрессий национальных деятелей. В 1932 году был переведен в тюрьму для политических заключенных НКВД. В 1935 году освобожден, работал врачом в Шарбаккольском районе Омской области. 7 августа 1937 года репрессирован, расстрелян в г. Омске. В 1957 году реабилитирован.

В 1999 году в поселке Ботакара Карагандинской области состоялось открытие памятника Бухар жырау. Живший с 1693 по 1787 годы (по другим данным в 1668–1781 гг.), казахский акын, жырау, видный представитель казахского устно-поэтического творчества вместе с выдающимися глашатаями единства казахского народа Толе би, Казыбек би, Айтеке би принимал участие в создании первого в истории Казахстана свода юридических законов «Жеті жарғы» («Семь установлений»), который в 1710 году был одобрен на Каракумском съезде казахских биев трех (Старшего, Среднего, Младшего) жузов. Текст «Жеті жарғы» содержал нормы административного, уголовного и гражданского права, а также положения о налогах, семье и браке, землепользовании, спорах собственности, охватывая, таким образом, различные стороны жизни казахского общества. Впоследствии Бухар жырау стал одним из влиятельнейших биев при дворе хана Тауке.

В 2013 году в турецком городе Самсун на большой сцене перед любителями музыкального искусства при содействии Самсунского театра оперы и балета и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Театром оперы и балета «Астана Опера» было представлено незабываемое произведение известного казахского композитора Мукана Тулебаева — опера «Биржан и Сара».

Опера одного из самых известных композиторов Казахстана «Биржан и Сара» является великолепным произведением искусства, созданным совместными усилиями профессиональных музыкантов из разных стран, принимающих участие в данном проекте.

В 2014 году была издана первая большая энциклопедия «Астрономия» на казахском языке, на страницах которой отражены этапы становления и развития казахстанской астрономии. Помимо научных данных в книге представлены народные сказания и легенды, связанные с небом, названия звезд и планет, которые использовали предки.

В 2014 году в южнокорейском городе Чеджу на Конгрессе Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association — AIBA) произошло историческое для отечественного бокса событие — впервые в истории организации на посты вице-президентов AIBA избраны два представителя Казахстана — Тимур Кулибаев и Серик Конакбаев.

В 2014 году на территории Алатауского района близ микрорайона Кок-Кайнар в Алматы археологи и специалисты Музея истории города в одном из курганов обнаружили скелет женщины, датируемый IV–V веками нашей эры.

Уникальность находки заключается в особенности самого погребения и предметов, которые находились в могиле. Так, рядом с усопшей были глиняная посуда, кости жертвенного барана, большой бронзовый перстень, шпильки для волос и, самое интересное, бронзовое зеркало. Находок с такими старинными зеркалами по всему Казахстану было не более десяти.

В 2016 году в Москве столица Казахстана — Астана — стала обладательницей специальной номинации «Город будущего» на прошедшем конкурсе National Geographic Traveller Awards 2016, в ходе которого выбирались лучшие туристические направления.

Победа столицы Казахстана в номинации «Город будущего» объяснена тем, что Казахстан со своей юной, но динамично развивающейся и красочной столицей является интересным направлением не только для российских путешественников, но и для всего мира.

В 2017 году в Коста-Рике в городе Сан-Хосе казахстанские школьники успешно выступили на Всемирной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad-2017. Робот-пожарный, разработанный Ратмиром Сартбаевым и Анель Каримгали, стал одним из лучших проектов в творческой категории.

World Robot Olympiad — это главные международные соревнования для школьников и молодежи в возрасте от 10 до 21 лет по робототехнике — самого инновационного образовательного направления современности.

В 2020 году вступило в силу постановление Правительства Казахстана о внесении дополнения в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. В Перечне класс «Млекопитающие» был дополнен строкой: 128-1 Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень.

Решение о том, чтобы внести каспийских тюленей под охрану государства было принято летом на заседании межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства. Тогда отмечалось, что включение каспийского тюленя в перечень позволит создать в республике особо охраняемую природную территорию.

В 2020 году в Национальном музее Республики Казахстан открылся Зал древнего искусства и технологий Великой степи.

В экспозиции зала широкой публике были представлены уникальные золотые изделия скифо-сакского периода из курганов Иссык, Берел, Талды, Таксай и других, выполненные в так называемом «зверином» стиле. Также представлены предметы из археологических памятников Боровое, Канаттас, Кызыл-Кайнар-тобе, Актобе и другие, изготовленные в традиции «полихромного стиля» и датируемые IV–V вв. нашей эры.

В 2021 году открытие бюстов деятелям казахского телевидения Кенжеболату Шалабаеву, Камалу Смайылову, Сагату Ашимбаеву, Шерхану Муртазе и мемориальной доски в честь памяти первого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению Канапии Мустафина состоялось в телерадиокорпорации «Казахстан».

Инициатива корпорации «Казахстан» по сохранению памяти знаковых деятелей отечественных СМИ направлена на популяризацию жизни и творчества знаковых фигур казахского телевидения, внесших весомый вклад в становление и развитие телевещания в Казахстане.

В 2021 году в Казахстанско-Британском техническом университете была открыта именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это первый случай в Казахстане, когда аудитория будет носить имя Героя Советского Союза.

В 2022 году в Северо-Казахстанской области состоялось торжественное открытие нового здания Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Почетными гостями стали народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, олимпийский чемпион Александр Винокуров, обладательница приза за главную женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов и другие видные представители культуры и искусства, научной и творческой интеллигенции, политические и общественные деятели. Новый театр располагает большим репетиционным залом, гримерными, удобными административно-техническими помещениями, зрительным залом на 580 человек. Ввод нового культурного объекта отметили показом исторической драмы «Шоқан» по мотивам повести Сабита Муканова «Аққан жұлдыз».

В 2024 году на 41-м заседании государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ в Ашхабаде Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года. Символ культурной столицы тюркского мира был передан на церемонии закрытия года «Актау — культурная столица тюркского мира-2024».

В 2024 году в Казахстане введен новый тип визы для цифровых кочевников — Neo Nomad Visa. Она предназначена для иностранных граждан, работающих удаленно и совмещающих трудовую деятельность с путешествиями. Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо показать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана. Также, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции. Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года.