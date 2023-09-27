1,8 млрд тенге задолжал за уголь монополист в СКО
Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский пояснил, почему образовался долг в 1,8 млрд тенге за уголь, предназначенный для Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О задолженности монополиста стало известно во время оперативного совещания, которое проводил аким области Гауез Нурмухамбетов. Новый глава региона поинтересовался причиной и каким образом эта ситуация может повлиять на прохождение отопительного сезона, который начнется буквально через несколько дней.
А.Казановский заверил, что на подаче тепла долг не скажется. По его словам, на ТЭЦ имеется 138 тысяч тонн угля, что соответствует нормативному запасу. К концу сентября планируют увеличить до 160 тысяч тонн. С поставщиком угля урегулировали финансовые вопросы, срывов поставок не будет. Отопительный сезон будет проходить по графику.
- Задолженность перед поставщиком угля составляет 1,8 млрд тенге.Она состоит из двух составляющих: просроченной - в сумме 1,1 млрд тенге и текущей - в размере 700 млн тенге. С поставщиком угля провели переговоры, заключили медиативное соглашение на 1,1 млрд. По текущей задолженности: мы ее в соответствии с заключенным договором ежемесячно оплачиваем. Провели платеж 15-го числа - 350 млн тенге. И 26-го внесли 350 млн тенге. То есть, мы будем оплату вносить с 15-го по 30-е число, следующее за отчетным каждого месяца. Просроченная задолженность тоже состоит из двух частей. Министерство энергетики поздно дало тариф. Уголь, который сидел в тарифной смете, с начала года подорожал на 700 тенге. Тариф начал действовать с 1 июня. За 5 месяцев предприятие получило убыток в размере 900 млн. Местный департамент по регулированию естественных монополий до сих пор не дал затраты в виде чрезвычайно регулирующей меры по углю в тарифе. В целом, мы получили 3,8 млрд тенге убытка. Сейчас вопрос рассматривается в судебном порядке, - прокомментировал А.Казановский.