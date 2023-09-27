1,8 млрд тенге задолжал за уголь монополист в СКО

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский пояснил, почему образовался долг в 1,8 млрд тенге за уголь, предназначенный для Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О задолженности монополиста стало известно во время оперативного совещания, которое проводил аким области Гауез Нурмухамбетов. Новый глава региона поинтересовался причиной и каким образом эта ситуация может повлиять на прохождение отопительного сезона, который начнется буквально через несколько дней.

А.Казановский заверил, что на подаче тепла долг не скажется. По его словам, на ТЭЦ имеется 138 тысяч тонн угля, что соответствует нормативному запасу. К концу сентября планируют увеличить до 160 тысяч тонн. С поставщиком угля урегулировали финансовые вопросы, срывов поставок не будет. Отопительный сезон будет проходить по графику.