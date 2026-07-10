18-летняя гражданка Казахстана погибла в Турции

18-летняя девушка, работавшая аниматором в одном из отелей Антальи, погибла 15 июня в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, передает корреспондент Kazinform.

— Генеральное консульство Республики Казахстан в Анталье оказало всю необходимую консульско-правовую помощь, включая оформление документов, а также совместно с турецкими органами организовало возвращение тела девушки на родину, — говорится в сообщении Министерства иностранных дел РК.

Тело погибшей было доставлено в Казахстан 17 июня. Репатриация была организована при финансовой поддержке работодателя и организаций-партнеров.

— Этот вопрос находится на контроле Генерального консульства. Дипломаты Республики Казахстан продолжают взаимодействие с компетентными органами по данному вопросу, — говорится в сообщении МИД РК.

Ранее сообщалось, что на трассе Алматы — Усть-Каменогорск произошло смертельное ДТП с участием четырех авто.