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18-летняя девушка погибла в результате ДТП в Сарыагаше

26 Февраля 2020 16:17
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18-летняя девушка погибла в результате ДТП в Сарыагаше

САРЫГАШ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Жетысай-Жибек жолы» в городе Сарыагаше водовоз марки «Газ-53» совершила наезд на девушку, 2002 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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Из Сарыагашской районной больницы на пульт «102» дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и поступила в реанимационное отделение ЦРБ Сарыагашского района, где впоследствии скончалась от полученных травм. Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы водитель автомашины не употреблял спиртные напитки.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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Ключевые слова: Туркестанская область, ДТП, МВД РК,
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