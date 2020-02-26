18-летняя девушка погибла в результате ДТП в Сарыагаше
САРЫГАШ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Жетысай-Жибек жолы» в городе Сарыагаше водовоз марки «Газ-53» совершила наезд на девушку, 2002 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Из Сарыагашской районной больницы на пульт «102» дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и поступила в реанимационное отделение ЦРБ Сарыагашского района, где впоследствии скончалась от полученных травм. Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы водитель автомашины не употреблял спиртные напитки.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
- Братьев-наркодилеров задержали в Алматы
- Оценивать степень нарушения ПДД в баллах преждевременно – в МВД ответили депутатам
- Тело новорожденного нашли в пакете в СКО
- Ребенок погиб при опрокидывании снегохода в ВКО
- Финансовые пирамиды в РК: арест наложен на 21 квартиру
- Туркестанская область будет поставлять в Узбекистан трансформаторное оборудование и мясо
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана