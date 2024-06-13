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    04:35, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    18-летний парень пропал в ЗКО: возбуждено уголовное дело

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением 18-летнего парня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 10 июня жительница села Рубежка Байтерекского района обратилась в полицию.

    Женщина сообщила, что ее сын Игорь Исраилов, 2005 года рождения, вышел из дома 6 июня около 08:20 и не вернулся.

    - По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для поиска парня был ориентирован весь личный состав Департамента полиции ЗКО. Известно, что он ушел в поисках работы. Ранее И. Исраилов несколько раз уходил из дома, не предупреждая родственников. Он работал в крестьянских хозяйствах. Если кто-либо знает о его местонахождении, то просим незамедлительно позвонить в полицию по номеру 102, - сообщили в ведомстве.

    Теги:
    ЗКО Полицейские Полиция Розыск
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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