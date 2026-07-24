18-летний парень погиб от удара током в Акмолинской области

Еще один пострадавший несовершеннолетний был госпитализирован в многопрофильную областную детскую больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 22 июля 2026 года в управлении полиции города Кокшетау был зарегистрирован факт гибели молодого человека, 2008 года рождения, в результате поражения электрическим током.

— Предварительно установлено, что во время демонтажа фасада здания по улице Ташенова металлический профиль соприкоснулся с линией электропередачи, в результате чего молодой человек получил электротравму, не совместимую с жизнью. Несовершеннолетний, находившийся вместе с ним, с электротравмой был госпитализирован, — поделились в ведомстве.

По данному происшествию полицейские начали досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда. Назначены все необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

— По результатам расследования действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка. При наличии предусмотренных законом оснований виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — добавили в полиции.

Между тем, в управлении здравоохранения Акмолинской области отметили, что второй пострадавший подросток был доставлен в многопрофильную областную детскую больницу.

— Состояние пациента стабильное. Прямой угрозы жизни нет. В течение нескольких часов находился в отделении реанимации для динамического наблюдения и мониторинга состояния. В настоящее время получает медицинскую помощь в полном объеме, — пояснили медики.

Ранее сообщалось, что двое детей выпали из окон за сутки в Семее, один погиб.