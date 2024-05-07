Боксер из Казахстана Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Азии-2024 в Астане и добился уникального достижения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

18-летний казахстанец стал первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи.

Торехан Сабырхан в финале молодежного турнира в весовой категории до 67 килограммов одержал убедительную победу над узбекистанским боксером Мухаммедазизбеком Исмоиловым. По ходу поединка Сабырхан дважды отправил своего соперника в нокдаун — это случилось в третьем раунде.

Торехан является братом известного казахстанского боксера Махмуда Сабырхана, который получил прозвище «Казахский Ломаченко».

Как сообщалось ранее, по итогам молодежного турнира Казахстан выиграл 11 золотых медалей и обошел своих главных конкурентов — Узбекистан (семь золотых медалей) и Индию (пять золотых медалей). По одному «золоту» завоевали Китай и Иран.

7 мая на молодежном чемпионате Азии-2024 по боксу в Астане пройдут финальные бои на турнире среди боксеров до 22 лет.





