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    09:13, 07 Май 2024 | GMT +6

    18-летний казахстанец стал первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу

    Боксер Торехан Сабырхан
    Фото: пресс-служба КФБ

    Боксер из Казахстана Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Азии-2024 в Астане и добился уникального достижения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    18-летний казахстанец стал первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи. 

    Торехан Сабырхан в финале молодежного турнира в весовой категории до 67 килограммов одержал убедительную победу над узбекистанским боксером Мухаммедазизбеком Исмоиловым. По ходу поединка Сабырхан дважды отправил своего соперника в нокдаун — это случилось в третьем раунде. 

    Торехан является братом известного казахстанского боксера Махмуда Сабырхана, который получил прозвище «Казахский Ломаченко».

    Как сообщалось ранее, по итогам молодежного турнира Казахстан выиграл 11 золотых медалей и обошел своих главных конкурентов — Узбекистан (семь золотых медалей) и Индию (пять золотых медалей). По одному «золоту» завоевали Китай и Иран.

    7 мая на молодежном чемпионате Азии-2024 по боксу в Астане пройдут финальные бои на турнире среди боксеров до 22 лет.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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