Казахстан выиграл медальный зачет молодежного чемпионата Азии по боксу

Сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете молодежного чемпионата Азии-2024 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

По итогам молодежного турнира Казахстан выиграл 11 золотых медалей и обошел своих главных конкурентов — Узбекистан (семь золотых медалей) и Индию (пять золотых медалей). По одному «золоту» завоевали Китай и Иран.

Напомним, чемпионами среди молодежи у Казахстана стали у мужчин — Алексей Хаванцев (60 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сеилхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг) и Мадияр Бексултанов (80 кг);

у женщин — Аяжан Сыдык (54 кг), Аяжан Ермек (57 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Улдана Таубай (66 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).

Во вторник, 7 мая, финальные бои на континентальном первенстве проведут боксеры до 22 лет.





