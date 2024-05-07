РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:10, 06 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан выиграл медальный зачет молодежного чемпионата Азии по боксу

    бокс
    Фото: Казахстанская федерация бокса

    Сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете молодежного чемпионата Азии-2024 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам молодежного турнира Казахстан выиграл 11 золотых медалей и обошел своих главных конкурентов — Узбекистан (семь золотых медалей) и Индию (пять золотых медалей). По одному «золоту» завоевали Китай и Иран.

    Напомним, чемпионами среди молодежи у Казахстана стали у мужчин — Алексей Хаванцев (60 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сеилхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг) и Мадияр Бексултанов (80 кг);

    у женщин — Аяжан Сыдык (54 кг), Аяжан Ермек (57 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Улдана Таубай (66 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).

    Во вторник, 7 мая, финальные бои на континентальном первенстве проведут боксеры до 22 лет.



     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс Молодежь
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!