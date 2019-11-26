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вчера 23:31
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вчера 21:02
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18-летнего водителя с кустарными госномерами задержали на дорогах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» продолжаются рейды по выявлению водителей с подложными государственными регистрационными номерными знаками, передает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на ДП.
«Накануне сотрудниками специализированного батальона на пересечении улиц Тимирязева и Шашкина была остановлена автомашина марки «Toyota». Госномер авто нанесен полужирным начертанием, что вызвало сомнение его подлинности. Выяснилось, что транспортным средством управлял 18-летний местный житель. Кроме того, в его транспортном средстве обнаружен стробоскоп, СГУ, а на ветровых и передних боковых стеклах наклеена тонирующая пленка», - отметил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.
В отношении правонарушителя составлены административные протокола. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Машину в последующем водворили на специализированную штрафную стоянку.
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