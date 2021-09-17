ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 18 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, согласно указанию МВД РК, на территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Цель – выявление иностранных граждан, незаконно пребывающих или проживающих на территории области, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующих документов, пресечения каналов незаконной миграции, а также выявление лиц, находящихся в розыске.

За время ОПМ на территории Ордабасинского района стражи порядка составили административные протоколы в отношении 25 нарушителей миграционного законодательства. Из них по ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» привлечены 18 иностранцев и 7 граждан РК по ст. 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».