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18 фактов нарушения режима ЧП выявлены в стране с 16 марта – Касым-Жомарт Токаев

23 Марта 2020 13:52
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18 фактов нарушения режима ЧП выявлены в стране с 16 марта – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что с 16 марта 2020 года выявлены 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 16 марта 2020 года выявлены 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в профилактических целях», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из так называемой «группы риска». Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с хроническими заболеваниями.

«Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции. Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом возможность получать все услуги онлайн. Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно», - сказал Президент на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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