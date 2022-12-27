18 детей скончались после приема препарата «Док-1 макс» в Узбекистане - детский омбудсмен

27 Декабря 2022, 12:42

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова заявила о 18 случаях смерти детей после приема индийского препарата от гриппа «Док-1 макс», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

24 декабря представители сектора обеспечения прав ребенка совместно с органами прокуратуры и министерства здравоохранения провели изучение ситуации со смертью 15 детей в детской больнице Самарканда из-за препарата от гриппа.

«Изучение показало, что в сентябре-декабре в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре проходил лечение 21 ребенок с острой почечной недостаточностью. Больные были из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей. В результате 3 пациента вылечились и были выписаны, а 18 умерли. При этом 15 детей были в возрасте до 3 лет, 6 детей – до 6 лет», - сообщила пресс-служба Уполномоченного Олий Мажлиса РУ по правам ребенка.

Родственники больных заявили, что у них были симптомы простуды и их состояние ухудшилось после приема препарата «Док-1 макс». Каждые 10 мл препарата содержат парацетамол – 500 мг, гвайфенезин – 200 мг, фенилэфрин гидрохлорид – 10 мг. Специалисты отметили, что в инструкции по применению препарата указано, что его можно применять с 2-летнего возраста. При этом препараты других фирм с таким составом в основном разрешено применять после 12-летнего возраста.

В ходе проверки установлено, что ни один из умерших пациентов не был подвергнут патологоанатомическому исследованию, которое проводится для выяснения точной причины смерти.

В настоящее время рабочая группа, сформированная Минздравом, продолжает изучение ситуации, а прокуратура Самарканда расследует причины каждой смерти. Детский омбудсмен попросила первого заместителя прокурора Самаркандской области провести углубленное изучение ситуации и обеспечить, чтобы виновные в каждом случае не остались безнаказанными.

«Уважаемые родители, не пренебрегайте здоровьем своих детей! Не давайте им лекарства, отпускаемые без рецепта, без рекомендации врача. Неправильное использование лекарственных средств может нанести серьезный вред здоровью ребенка», – подчеркнули в офисе омбудсмена.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс».

Фото: ombudsman.uz