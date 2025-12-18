18 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

81 год назад (1944) родился АБДЫКАРИМОВ Оралбай Абдыкаримович – государственный и общественный деятель Республики Казахстан, почетный председатель РОО «ЖАҢАРУ», член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Фото: Egemen Qazaqstan

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский индустриально-педагогический техникум (1969); Карагандинский государственный университет, техник-строитель (1974); Алма-Атинскую высшую партийную школу (1987).

Трудовая деятельность: чабан совхоза, воспитатель, мастер ПТУ(1963); секретарь комитета комсомола треста «Шахтинскжилстрой», инструктор, заведующий отделом Карагандинского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1969-1975); заместитель председателя Карагандинского горкома партии (1975-1980); заместитель председателя Карагандинского горкома комитета народного контроля (1980-1981); инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Карагандинского обкома партии (1981-1985); заведующий сектором, инспектор, заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы центрального комитета Компартии Казахстана (1985-1989); заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы (орг. отделом) центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1991); заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов КазССР (1989-1991); заведующий отделом организационно-инспекторским и территориального развития, отделом организационной работы и местных администраций аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1994); заместитель руководителя группы представителей Президента РК в регионах (1994); заместитель руководителя Аппарата Президента РК - руководитель группы представителей Президента в регионах (1994-1995); заместитель руководителя аппарата, администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом (1995-1996); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (1996); руководитель администрации Президента РК (1996-1997); председатель Высшего дисциплинарного совета РК (1997-1998); председатель Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией (1998-1999); Государственный секретарь РК (2004-2007); советник Президента РК (2007); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, заместитель председателя Совета по взаимодействию с маслихатами (2007-2013); член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана (2019).

Награжден орденами «Барыс» II степени (2001), «Барыс» I степени (2009); Содружества МПА СНГ (2002), 8 медалями, в том числе, Золотой медалью «Древо дружбы» МПА СНГ (2003).

61 год назад (1964) родился СЕМБАЕВ Ерболат Насенович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике, Республике Мальта, Республике Сан-Марино.

Фото: Gov.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет (1987); Высшую школу Энрико Маттеи, Милан (1996).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в департаменте многостороннего сотрудничества, департаменте ОБСЕ и департаменте Европы (1998-2001); первый секретарь, советник, советник-посланник посольства РК в Итальянской Республике (2001-2009); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел (2013-2015); посол по особым поручениям МИД РК (2016-2017); советник-посланник посольства РК в Бельгии, заместитель главы миссии в Европейском Союзе (2018-2021); Постоянный представитель Республики Казахстан при Продовольственной и сельскохозяйственной Организации (FAO), Всемирной продовольственной программе (WFP) и Международном фонде сельскохозяйственного развития (IFAD).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.

53 года назад (1972) родился СМАИЛОВ Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, прикладная математика (1994); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного управления (1996).

Трудовая деятельность: сотрудник инвестиционно-приватизационного фонда «А-Инвест» (1993-1995); главный специалист отдела торговли и промышленности администрации г. Алматы (1995-1996); стажер высшего экономического совета при Президенте РК (1996); заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства РК (1996-1998); заместитель председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК (1998); главный эксперт, заведующий сектором отдела, государственного инспектора Администрации Президента РК (1998-1999); государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК (1999); председатель Агентства РК по статистике (1999-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003); председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (2003-2006); вице-министр финансов РК (2006-2007); президент АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); вице-министр финансов РК (2008-2009); председатель Агентства РК по статистике (2009-2014); председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (2014-2015); помощник Президента РК (2015-2018); министр финансов Республики Казахстан (2018-2019); первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан - министр финансов Республики Казахстан (2019-2020); первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (2020-2022); премьер-министр Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности - с апреля 2024 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «К 100-летию академика А.И. Бараева» (2008), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

48 лет назад (1977) родилась СЕНГИРБЕКОВА Лейла Султанкызы – депутат маслихата города Астаны VIII созыва, член постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью. Телеведущая, телевизионный продюсер, медиа-менеджер, журналист. Председатель попечительского совета ЧФ «Мариям Қазақстан».

Фото: Instagram/sultankyzy

Родилась в г. Шымкент. Окончила факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби (1999).

Трудовая деятельность: продюсер телеканала ТРК «Шаһар» (1999-2003); директор телеканала «Hit TV» (2003-2006); продюсер АО РТРК «Казахстан» (2008); генеральный директор ТОО «KazMedia Mobile»; главный редактор издательства «Кино+Сериал» (2011); директор детского телеканала «Балапан» (2012); автор и ведущий ток-шоу «Әйел Бақыты» на телеканале «Казахстан»; член Совета директоров «Седьмого канала» (2018); работа в сфере создания и управления бизнесом в сфере рекламы, PR, развития социальных сетей и производства аудиовизуальных произведений (2020).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награждена медалью «Ерен Еңбегі үшін» (2022).

41 год назад (1984) родился САТВАЛДИЕВ Алишер Гапиржанович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Сайрам Сайрамского района Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова по специальности «История, основы права и экономики» (2007); университет «Мирас» по специальности «Юриспруденция» (2015).

Трудовая деятельность: заведующий сектором учета и статистики – главный бухгалтер Сайрамского районного филиала партии «Нұр Отан» (2007-2016); директор – главный редактор общественно-политической газеты «Жанубий Қозоғистон» (2016-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

Награжден медалями «25 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2020), «Мейірім» (2020), «30 лет Независимости РК» (2021).