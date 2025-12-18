18 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день мигрантов

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 4 декабря 2000 года по рекомендации Экономического и Социального Совета ООН. 18 декабря 1990 года была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

День арабского языка в ООН

В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций. Отмечается с 2010 года.

СОБЫТИЯ

В 1979 году на западе Казахстана было открыто Тенгизское нефтяное месторождение. Первая скважина на этой площади дала нефть из подсолевых пластов на глубине 4045-4095 метров.

В 1992 году был принят Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», устанавливающий статус граждан и классификацию территорий, пострадавших от воздействия многолетних ядерных взрывов, определяющий перечень компенсаций, льгот и мероприятий по социально-экономическому развитию территории.

В 2010 году Республика Казахстан в лице Национального центра космических исследований и технологий стала полноправным членом международного проекта «Sentinel Asia», направленного на борьбу со стихийными бедствиями с помощью дистанционного зондирования земли и GIS-WEB-технологий в азиатском регионе.

В 2010 году музей известного акына-импровизатора Жаяу Мусы (1835-1929) открыли в Баянаульской школе искусств, носящей его имя. В экспозиции — семейные фотографии акына и его детей, генеалогическое древо, вещи. На стенах комнаты, в которой расположился музей Жаяу Мусы, собраны статьи и высказывания современных литераторов о его творчестве.

В 2013 году более двух тысяч книг отечественных авторов на казахском, русском, английском и турецком размещено на портале «Әдебиет порталы». На портале размещаются все книги, которые издаются в рамках программы по выпуску социально важных видов литературы.

В 2015 году в Москве на русском языке была издана книга Жарылкапа Бейсенбайулы «Чокан Валиханов», дополненная новыми историческими, архивными документами, в которой содержатся важные выводы, касающиеся неизвестных фактов из жизни Шокана Уалиханова и его эпохи.

В 2016 году иорданский писатель и политический деятель Муна Фуад Махамрех выпустила свою книгу на арабском языке «Казахстан. Симфония боли… и надежды…», посвященную 25-летию независимости Казахстана и закрытию Семипалатинского ядерного полигона.

В 2017 году юная казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова стала победительницей украинского вокального конкурса «Голос. Дiти». Победитель четвертого сезона «Голос. Діти» Данэлия Тулешова получила трехмесячную ротацию на «Нашем радио», а также путешествие в Disneyland Paris.

В 2017 году в германском городе Ганновер на Международном турнире по спортивной гимнастике «ZAG Junior Cup» сборная команда Казахстана в командном зачете заняла 1-е место, а Нуртан Идрисов в личном зачете стал чемпионом.

Нуртан Идрисов — с шести лет занимается спортивной гимнастикой, неоднократный победитель и призер молодежных чемпионатов Казахстана в 2017 году в личном зачете по многоборью и в его отдельных видах.

В 2019 году Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянской фантастической кинокартине «Creators» / «Создатели».

Димаш — мастер классического и эстрадного пения, обладает способностью сочетать разные вокальные стили, что отражается в его разнообразных композициях и красочном репертуаре.

В 2021 году в Сербии выпустили почтовую марку в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сербия и 30-летия независимости Казахстана.

На конверте изображен памятник Победителю, который расположен в крепости Калемегдан в Белграде, и Монумент «Қазақ Елі», который находится в столице Казахстана и олицетворяет независимость республики.

На почтовом блоке изображены столицы двух стран, а также живописные виды Казахстана (Большое Алматинское озеро и Шарынский каньон) и Сербии (река Увац и скалы Джаволь Варош).

В 2024 году в Алматы состоялась премьера дубляжа анимационного фильма «Муфаса. Король Лев» на казахском языке. Анимационный фильм рассказывает историю становления Муфасы — отца Симбы через повествования героев Тимона и Пумбы. Режиссер дубляжа Шах-Мурат Ордабаев отметил, что команда дубляжа приложила все усилия для создания качественного продукта, который будет понятным и доступным для широкой аудитории.