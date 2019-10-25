18 браконьеров задержал КНБ за вывоз рогов сайги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преступную группу, незаконно вывозившую рога сайги, задержали сотрудники КНБ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках ужесточения мер по пресечению деятельности браконьерских групп в сентябре-октябре т.г. Комитетом национальной безопасности РК проведены следственно-оперативные мероприятия на территориях Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей, а также гг. Алматы и Шымкент по пресечению деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей на протяжении продолжительного времени незаконный отстрел сайги для дальнейшей перепродажи, транспортировки и вывоза её рогов контрабандным путем в КНР. Оперативно-следственной группой в ходе обысков изъято 1 тонна 118 кг (более 3 тыс. особей) рогов сайги. По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5 млрд. 664,6 млн. тенге», - сообщили в пресс-службе Комитета.

В рамках зарегистрированного ЕРДР по ст.262 ч.2 (участие в организованной преступной группе) и ст.339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) Уголовного Кодекса РК задержаны 18 членов преступной группы (все граждане РК), 9 из которых с санкции суда взяты под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.