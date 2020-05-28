18 634 выпускника школ Туркестанской области примут участие в ЕНТ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги 2019-2020 учебного года подвел руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахымбек Жолаев, рассказавший также о новшествах в сфере образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Вел эфир первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев.



В области подготовлено 15 пунктов тестирования. Предусмотрены средства для транспортировки 11200 выпускников, проживающих в отделанных аулах. Дополнительно гранты будут предусмотрены для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для этого каждый выпускник должен набрать как минимум 50 баллов. В области подготовлено 15 пунктов тестирования. Предусмотрены средства для транспортировки 11200 выпускников, проживающих в отделанных аулах. Дополнительно гранты будут предусмотрены для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для этого каждый выпускник должен набрать как минимум 50 баллов.



Руководитель управления сообщил, что большая работа ведется в области по обеспечению широкополосным Интернетом, и если пандемия продолжится, то родители должны позаботиться о том, чтобы у детей были смартфоны, планшеты либо ноутбуки.



«Мы надеемся, что 1 сентября перейдем к традиционной форме обучения. Если карантин завершится, сможем отправить детей в лагеря. Они уже готовы к приему школьников. Но если опасная инфекция не отступит, будем вынуждены продолжить дистанционное обучение», - сказал Р. Жолаев. «Мы надеемся, что 1 сентября перейдем к традиционной форме обучения. Если карантин завершится, сможем отправить детей в лагеря. Они уже готовы к приему школьников. Но если опасная инфекция не отступит, будем вынуждены продолжить дистанционное обучение», - сказал Р. Жолаев.



Прямой эфир, транслировавший на страницах в Facebook и Instagram, посмотрели более двух тысяч человек. Поступило более 100 вопросов, на некоторые из них руководитель управления дал ответы сразу, по другим будет проведена соответствующая работа. Прямой эфир, транслировавший на страницах в Facebook и Instagram, посмотрели более двух тысяч человек. Поступило более 100 вопросов, на некоторые из них руководитель управления дал ответы сразу, по другим будет проведена соответствующая работа.



По словам Рахымбека Жолаева, в связи с пандемией коронавируса в том году на ЕНТ будут усилены меры безопасности.«Единое национальное тестирование пройдет с 20 июня по 5 июля. Правила остались прежними. Но в каждой аудитории участников тестирования будет в два раза меньше, чем раньше. Например, раньше за каждой партой сидело по одному человеку. Сейчас будет соблюдаться дистанция в 2 метра. Все пункты тестирования оснастят тепловизорами, дезинфекционными тоннелями, санитайзерами, респираторными масками, перчатками, здесь будут оборудованы пункты скорой помощи. 3-4 июня с соблюдением строгих санитарных норм запланировано проведения последних звонков для выпускников. В мероприятии, которое пройдет во дворах школы, примут участие только классные руководители, несколько учителей, сами выпускники и ограниченное количество родителей. Все участники должны быть в масках, соблюдать дистанцию. Считаю, что важное мероприятие в жизни выпускников должно состояться», – сказал он.В этом году 11 класс в Туркестанской области закончили 24 658 учеников. В связи с пандемией коронавируса заявки на участие в ЕНТ принимались онлайн и традиционным способом. По области из 24 658 выпускников заявки на участие в ЕНТ подали 18 634. Это 75,5 процента от общего количества выпускников, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году (68,8 процента).