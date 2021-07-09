08:15, 09 Июль 2021 | GMT +6
1781 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 572
город Алматы - 259
город Шымкент - 85
Акмолинская область - 28
Актюбинская область - 21
Алматинская область - 24
Атырауская область - 121
Восточно-Казахстанская область - 80
Жамбылская область - 14
Карагандинская область - 285
Костанайская область - 49
Кызылординская область - 24
Мангистауская область - 37
Павлодарская область - 113
Северо-Казахстанская область - 38
Туркестанская область - 31
Итого выздоровевших в Казахстане - 408063.