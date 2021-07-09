1781 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 572

город Алматы - 259

город Шымкент - 85

Акмолинская область - 28

Актюбинская область - 21

Алматинская область - 24

Атырауская область - 121

Восточно-Казахстанская область - 80

Жамбылская область - 14

Карагандинская область - 285

Костанайская область - 49

Кызылординская область - 24

Мангистауская область - 37

Павлодарская область - 113

Северо-Казахстанская область - 38

Туркестанская область - 31

Итого выздоровевших в Казахстане - 408063.