178,3 млн тенге выделено на постковидную реабилитацию алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году по Алматы Фондом медицинского страхования на финансирование постковидной реабилитации выделено порядка 178,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал директор городского филиала Тлеухан Абилдаев, на данный момент заключены договора с медицинскими организациями на сумму 85,5 млн тенге на оказание 2584 услуг.

«Сейчас у алматинцев, переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией средней и тяжелой степени тяжести, есть возможность пройти реабилитацию. Для них постковидная реабилитация проводится на уровне дневных и круглосуточных стационаров», - проинформировал Тлеухан Абилдаев.

Как и для получения любого вида медицинской помощи, для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления. Он направит на консультацию к врачу-реабилитологу. Специалисты учитывая течение заболевания определят план восстановления, длительность курса.

Пациенту необходимо быть участником ОСМС. Также одной из приоритетных задач для Фонда остается увеличение перечня поставщиков по постковидной реабилитации.

«Сегодня мы проводим работу по привлечению поставщиков, в том числе частных для проведения постковидной реабилитации. В частности, региональной комиссией периодически объявляется конкурс на участие в данном виде реабилитации», - прокомментировал Тлеухан Абилдаев.

Напомним, в прошлом году на постковидную реабилитацию алматинцев было направлено 222,4 млн тенге.