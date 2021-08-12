+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ

12 Августа 2021 03:32
Поделиться:
177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 177 вагонов с сеном доставлено по железной дороге в пострадавшие от засухи западные регионы страны. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Минсельхоз призывает казахстанцев помочь пострадавшим от засухи
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз

«За июль и девять дней августа 2021 года в Мангистаускую область доставлено 177 вагонов с прессованным сеном. В Плане перевозок на август, который формируется по заявкам грузоотправителей, запланировано погрузить еще 164 вагона», - говорится в сообщении.

Сено отправляется со станций Атбасар, Аркалык, Караганда, Шелек, Тараз, Шу, Сарыагаш, Арыс, Уральск, Шымкент и других. Станции назначения – Мангистау, Узень, Шетпе, Бейнеу, Сексеул и другие. В основном, сено грузится в вагоны дочернего предприятия АО «НК «ҚТЖ» - АО «Қазтеміртранс».

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК обратилось к казахстанцам с призывом оказать посильную помощь фермерам, пострадавшим от засухи.


Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Сельское хозяйство   #Засуха  
Поделиться:
Новости по теме
Минсельхоз призывает казахстанцев помочь пострадавшим от засухи
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
3 Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
4 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
5 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
6 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
Вброс ложной информации о прогнозируемых 3 млн падежа скота повлек рост цен на корма - МСХ
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
Сколько вакцинированных умерло в Казахстане
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив