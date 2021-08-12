177 вагонов с сеном доставлено в Мангистаускую область - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 177 вагонов с сеном доставлено по железной дороге в пострадавшие от засухи западные регионы страны. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ».

«За июль и девять дней августа 2021 года в Мангистаускую область доставлено 177 вагонов с прессованным сеном. В Плане перевозок на август, который формируется по заявкам грузоотправителей, запланировано погрузить еще 164 вагона», - говорится в сообщении.

Сено отправляется со станций Атбасар, Аркалык, Караганда, Шелек, Тараз, Шу, Сарыагаш, Арыс, Уральск, Шымкент и других. Станции назначения – Мангистау, Узень, Шетпе, Бейнеу, Сексеул и другие. В основном, сено грузится в вагоны дочернего предприятия АО «НК «ҚТЖ» - АО «Қазтеміртранс».

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК обратилось к казахстанцам с призывом оказать посильную помощь фермерам, пострадавшим от засухи.

