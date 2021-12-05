175-летие Жамбыла Жабаева: как выглядит музейный комплекс великого поэта

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева, который находится в 70 км от Алматы, в поселке с символичным названием, по сей день пользуется большой популярностью у казахстанцев. В этом году в честь 175-летия великого казахского поэта, здесь проводились научно-реставрационные работы. О том, как сегодня выглядит литературно-мемориальный комплекс, где когда-то жил сам поэт, - в материале фотокорреспондента МИА «Казинформ».

Литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева был открыт в 1947 году, решением правительства Казахстана. В этом доме сам поэт проживал с 1938 по 1945 годы. Здесь сейчас хранятся его личные вещи, документы, книги, картины, музыкальные инструменты, а также можно увидеть старую мебель и разные посуды.









Территория дома-музея окружена большим садом. В состав литературно-мемориального комплекса помимо дома-музея входит: гараж, в котором припаркован личный автомобиль Жамбыла, мазар акына, а также могила и скульптурная композиция знаменитого композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.





Поэт мечтал, чтобы его похоронили в саду, возле дома, где он жил. Желание поэта исполнили. На месте захоронения Жамбыла был установлен восемнадцатиметровый мавзолей.

Недавно музейный комплекс посетили Государственные секретари Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Они возложили цветы к памятникам Жамбыла Жабаева и Нургисы Тлендиева.

В администрации музея сообщили, что ежегодно это место посещают сотни почитателей творчества Жамбыла, чтобы отдать дань уважения непревзойденному таланту великого импровизатора.

Жамбыл Жабаев - один из самых выдающихся акынов-импровизаторов в истории Казахстана, оставивший большой след в искусстве айтыса. Он был известен как неповторимый знаток казахского фольклора, популяризировавший устное народное творчество. Он - автор сотен поэтических произведений. В наши дни его имя известно далеко за пределами страны. В этом году в стране и за рубежом отмечалось его 175-летие.







