175-летие Абая отметили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе в пятницу отметили 175-летие Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Бельгии.

Литературный вечер, посвященный великому казахскому поэту и просветителю, провели в Посольстве Казахстана в Бельгии с участием сотрудников казахстанского дипломатического представительства и их семей, а также проживающих в Бельгии соотечественников.

Специальными гостями творческого вечера стали литературный агент, член Всемирной ассоциации казахов, представитель культурно-делового центра «Асыл Отан» Бақтыгүл Маханбетова, казахстанские ученые-филологи, писатели Дандай Ысқақұлы, Клара Қабылғазина, Нұрым Тайбек и другие, прибывшие в Брюссель в рамках участия в «Евразийском книжном форуме и литературном фестивале».

«Абай – великий сын казахского народа, душа и вечный рассвет Великой степи. Наследие Абая не имеет возраста, оно вне времени и вне всяких границ», - отметила в своем выступлении Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

По словам Б.Маханбетовой, «Абай – это и Конфуций, и Гете, и Шекспир, и Пушкин в одном лице. Наша задача сегодня – донести до всех людей в мире всю глубину мысли Абая, и помочь в правильном понимании его бесценного наследия».

В ходе мероприятия казахстанские ученые-филологи рассказали также о достоянии Абая, интересных фактах из его творчества. Были высказаны мнения о существующих проблемах качественного перевода произведений казахского мыслителя, полных глубокого значения и смысла.

На встрече прозвучали стихотворения Абая «Күз» и «Ғылым таппай мақтанба» в исполнении детей Бексултана и Темирлана Кайырбековых.

В завершение вечера Б.Маханбетова вручила в фонд библиотеки Посольства более 10 книг о достоянии Абая на казахском, русском и английском языках.