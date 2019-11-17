+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

175-летие Абая отметили в Брюсселе

17 Ноября 2019 02:27
Поделиться:
175-летие Абая отметили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе в пятницу отметили 175-летие Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Бельгии.

Новости по теме

Рекорд челленджа #Abai175: 700 столичных артистов исполнили песню «Желсіз түнде жарық ай»
Строки из произведений Абая появятся в передачах казахстанского телеканала Вечер Абая прошел в Бакинском университете Аэропорт и школу в Семее назовут в честь Абая

Литературный вечер, посвященный великому казахскому поэту и просветителю, провели в Посольстве Казахстана в Бельгии с участием сотрудников казахстанского дипломатического представительства и их семей, а также проживающих в Бельгии соотечественников.

Специальными гостями творческого вечера стали литературный агент, член Всемирной ассоциации казахов, представитель культурно-делового центра «Асыл Отан» Бақтыгүл Маханбетова, казахстанские ученые-филологи, писатели Дандай Ысқақұлы, Клара Қабылғазина, Нұрым Тайбек и другие, прибывшие в Брюссель в рамках участия в «Евразийском книжном форуме и литературном фестивале».

«Абай – великий сын казахского народа, душа и вечный рассвет Великой степи. Наследие Абая не имеет возраста, оно вне времени и вне всяких границ», - отметила в своем выступлении Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

По словам Б.Маханбетовой, «Абай – это и Конфуций, и Гете, и Шекспир, и Пушкин в одном лице. Наша задача сегодня – донести до всех людей в мире всю глубину мысли Абая, и помочь в правильном понимании его бесценного наследия».

В ходе мероприятия казахстанские ученые-филологи рассказали также о достоянии Абая, интересных фактах из его творчества. Были высказаны мнения о существующих проблемах качественного перевода произведений казахского мыслителя, полных глубокого значения и смысла.

На встрече прозвучали стихотворения Абая «Күз» и «Ғылым таппай мақтанба» в исполнении детей Бексултана и Темирлана Кайырбековых.

В завершение вечера Б.Маханбетова вручила в фонд библиотеки Посольства более 10 книг о достоянии Абая на казахском, русском и английском языках.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Бельгия, Абай,
Поделиться:

Автор:

Тимур Дюсекеев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив