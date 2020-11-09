+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 5 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

9 Ноября 2020 08:16
Поделиться:
175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
В Грузии вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса
610 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Профилактика, лечение, диагностика COVID-19: как осваиваются выделяемые деньги «Ковидные пальцы»: нетипичный для коронавируса симптом обнаружили ученые

В разрезе регионов:

город Алматы - 6

Акмолинская область - 15

Алматинская область - 5

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 72

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 18

Павлодарская область - 34

Итого выздоровевших в Казахстане - 107843.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив