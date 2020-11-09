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175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
9 Ноября 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Алматы - 6
Акмолинская область - 15
Алматинская область - 5
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 72
Западно-Казахстанская область - 15
Карагандинская область - 18
Павлодарская область - 34
Итого выздоровевших в Казахстане - 107843.
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