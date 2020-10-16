175 человек получили государственные гранты в Уральске на открытие бизнеса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Свыше 9 тысяч человек были охвачены мерами государственной поддержки в Уральске Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной задачей государственной социальной политики является решение проблемы бедности, трудоустройство самозанятого населения, малообеспеченных и безработных граждан. В рамках государственных программ развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы и «Развитие регионов» выделены средства в размере 580 миллионов тенге и выполнен ряд работ.

«По состоянию на 1 октября 2020 года мерами господдержки охвачены 9489 человек или 153% к аналогичному периоду прошлого года. 2069 человек трудоустроены на постоянную работу, 304 человека приняты на молодежную практику, 1844 человека направлены на общественные работы, 175 человек получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей, 39 человек направлены на социальные работы, 36 человек – на краткосрочные курсы повышения квалификации, 200 человек – в проект «Бастау-Бизнес», – рассказал аким города Уральска Абат Шыныбеков.

В 2020 году на назначение государственной адресной социальной помощи выделено 749,3 миллиона тенге. 44,96 миллиона тенге из местного бюджета, 704,3 миллиона тенге из республиканского бюджета, в том числе на обеспечение детей из семей, получающих АСП, гарантированным социальным пакетом выделено 112,1 миллиона тенге.

«С начала 2020 года адресная социальная помощь оказана 1672 семьям, в том числе 427 многодетным семьям выплачено 438 миллионов тенге. Гарантированный соцпакет получили 2096 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Социальный пакет выделяется ежемесячно», – отметил Абат Шыныбеков.