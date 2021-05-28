1747 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 246,

город Алматы - 279,

город Шымкент - 63,

Акмолинская область - 127,

Актюбинская область - 53,

Алматинская область - 97,

Атырауская область - 85,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 95,

Карагандинская область - 324,

Костанайская область - 42,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 42,

Павлодарская область - 105,

Северо-Казахстанская область - 40,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 381907 заболевших.



