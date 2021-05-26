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    08:00, 26 Май 2021 | GMT +6

    1739 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 293,

    город Алматы - 310,

    город Шымкент - 62,

    Акмолинская область - 130,

    Актюбинская область - 36,

    Алматинская область - 96,

    Атырауская область - 64,

    Восточно-Казахстанская область - 75,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 87,

    Карагандинская область - 319,

    Костанайская область - 40,

    Кызылординская область - 10,

    Мангистауская область - 46,

    Павлодарская область - 87,

    Северо-Казахстанская область - 39,

    Туркестанская область - 24.

    Всего в стране выявлено 378311 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
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