РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:03, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    1730 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 628,

    город Алматы - 217,

    город Шымкент - 73,

    Акмолинская область - 32,

    Актюбинская область - 31,

    Алматинская область - 41,

    Атырауская область - 89,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 34,

    Западно-Казахстанская область - 98,

    Карагандинская область - 219,

    Костанайская область - 36,

    Кызылординская область - 28,

    Мангистауская область - 39,

    Павлодарская область - 35,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 27.

    Всего в стране выявлены 416442 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!