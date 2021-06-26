08:03, 26 Июнь 2021 | GMT +6
1730 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 628,
город Алматы - 217,
город Шымкент - 73,
Акмолинская область - 32,
Актюбинская область - 31,
Алматинская область - 41,
Атырауская область - 89,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 34,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 219,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 39,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлены 416442 заболевших.