171 тысячу тонн животноводческой продукции проверили в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 тысяч автомашин с общим объемом 171 тысяча тонн животноводческой продукции проверили в Казахстане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году были организованы 28 ветеринарных и фитосанитарных контрольных пунктов на казахстанско-российском участке и четыре - на казахстанско-кыргызском участке. Эта мера позволяет не допустить ввоз небезопасной в ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, карантинном отношении животноводческой и растениеводческой продукции. С начала 2020 года были проверены 17 тысяч автомашин с общим объемом 171 тысяча тонн животноводческой продукции.

По данным Минсельхоза, за нарушение законодательства в области ветеринарии наложено административных взысканий на 2,4 тысячи физических и юридических лиц в виде штрафа на общую сумму 86,2 млн тенге.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об эпизоотической ситуации по птичьему гриппу в стране. Так, в период с 22 сентября по 19 октября 2020 года зарегистрирован падеж среди птиц, включая подозрение или подтвержденные случаи по высокопатогенному грипп птиц в 7 областях.