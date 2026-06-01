171 медаль и новые возможности: аким ВКО наградил лучших школьников региона

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с активными и одаренными детьми региона и поздравил их с Международным днем защиты детей, передает Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

В торжественной обстановке Нурымбет Сактаганов отметил достижения школьников, которые достойно представляют область на республиканских и международных олимпиадах, научных, творческих и спортивных соревнованиях.

В честь детского праздника аким вручил юным восточноказахстанцам денежные сертификаты. А приятным бонусом стали путевки для каждого из них в летний оздоровительный лагерь «Дарын».

Фото: акимат ВКО

— Президент страны Касым-Жомарт Токаев рассматривает поддержку детей и молодежи как одну из важнейших государственных задач, поэтому наша общая цель — дать каждому ребенку возможности для развития, образования и самореализации, — сказал Нурымбет Сактаганов.

После торжественной части для юных гостей была организована праздничная концертная программа. На Гала-концерте выступили талантливые танцевальные коллективы и вокальные ансамбли почти со всех районов и городов ВКО. Им также были вручены денежные сертификаты.

Фото: акимат ВКО

Аким области поблагодарил школьников за успехи в учебе, науке, спорте, творчестве.

— 171 медаль, завоеванная школьниками области в этом году, — повод для гордости. Но еще важнее, что растет поколение инициативных, талантливых и целеустремленных молодых людей, которым предстоит строить будущее Казахстана, — отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Фото: акимат ВКО

Напомним, что в этом году юные восточноказахстанцы завоевали 171 медаль на республиканских и международных олимпиадах и в конкурсах. Среди них — 37 золотых, 46 серебряных и 88 бронзовых наград, что подтверждает высокий уровень подготовки и огромный потенциал молодежи, отметили в акимате ВКО.