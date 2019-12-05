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1700 тонн говядины экспортировала Костанайская область – аким
НУР-СУЛТАН - КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О развитии сельского хозяйства в Костанайской области по итогам 10 месяцев текущего года рассказал аким региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил аким, доля сельского хозяйства Костанайской области в ВРП составляет 11,2%.
«В отрасли занято более 125 тысяч человек. Это 26% от общего количества занятого населения. По итогам уборочных работ было намолочено 3 млн тонн зерна. Собранный объем зерна в целом позволяет хозяйствам закрыть первоочередные потребности, провести зимовку скота, подготовиться к посевным работам будущего года. При этом семена засыпаны в полном объеме. В связи с ростом в текущем году стоимости пшеницы, из местного бюджета для стабилизации цен на социальный хлеб выделено 300 млн тенге», - сообщил Архимед Мухамбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.
Он также отметил, что важным направлением дальнейшего развития АПК является реализация программы мясного животноводства.
«В Костанайской области увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных и производство всех видов продукции. Если говорить об экспорте, то экспортировано 1700 тонн говядины. Экспорт продуктов питания из Костанайской области составил свыше 115 млн долларов», - проинформировал А. Мухамбетов.
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