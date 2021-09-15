170 тысяч жителей Туркестанской области приняли участие в переписи населения онлайн

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Туркестанской области национальную перепись населения 2021 года в режиме онлайн прошли 167 948 респондентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

По итогам 14 дней лидирует Сайрамский район. Здесь зарегистрировано около 27 тысяч жителей, прошедших онлайн-перепись, На втором месте - Казыгуртский район, где прошли перепись 21 тысяча человек. В тройку лидеров вошли также Тюлькубасский и Ордабасинский районы с 14 тысячами респондентов.

Напомним, в Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года проводится очередная национальная перепись населения Республики Казахстан. Перепись этого года отличается от предыдущих тем, что в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года она проходит в режиме онлайн 24 часа в сутки на сайте sanaq.gov.kz

Те, кто не прошел онлайн-перепись, смогут ответить на вопросы интервьюеров с 1 по 30 октября. По всем вопросам обращаться в контакт-центр 1446. Звонок бесплатный.