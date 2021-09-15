РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:39, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    170 тысяч жителей Туркестанской области приняли участие в переписи населения онлайн

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Туркестанской области национальную перепись населения 2021 года в режиме онлайн прошли 167 948 респондентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    По итогам 14 дней лидирует Сайрамский район. Здесь зарегистрировано около 27 тысяч жителей, прошедших онлайн-перепись, На втором месте - Казыгуртский район, где прошли перепись 21 тысяча человек. В тройку лидеров вошли также Тюлькубасский и Ордабасинский районы с 14 тысячами респондентов.

    Напомним, в Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года проводится очередная национальная перепись населения Республики Казахстан. Перепись этого года отличается от предыдущих тем, что в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года она проходит в режиме онлайн 24 часа в сутки на сайте sanaq.gov.kz.
    Те, кто не прошел онлайн-перепись, смогут ответить на вопросы интервьюеров с 1 по 30 октября. По всем вопросам обращаться в контакт-центр 1446. Звонок бесплатный.


    Теги:
    Туркестанская область Перепись населения Общество
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!