+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

170 прокатных велосипедов украли в ходе беспорядков в Алматы

17 Января 2022 17:00
Поделиться:
170 прокатных велосипедов украли в ходе беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов рассказал об украденных и сломанных велосипедах во время массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Было 145 операций в день – врач о работе во время беспорядков в Алматы
Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы Семье погибшего офицера Вооруженных сил Сандибека Хаирова передали награду В оценке январских событий важно четко расставить приоритеты - Данияр Ашимбаев

«Имеются повреждения и поломки 220 велосипедов и 21 велостанции Almaty Bike. Кроме того, украдено 170 велосипедов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению и ревизии ИТ-системы. Возобновление сервиса для населения запланировано до 20 января», - сказал на аппаратном совещании Г. Мурзаханов.

Он отметил, что для ремонта поврежденных и восстановления украденных велосипедов прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств (370 млн тенге).

Что касается деятельности платных парковок, то она временно приостановлена до отмены режима ЧП.

Повреждены 24 паркомата, они демонтированы на ремонт. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца января по мере поставки комплектующих.

Руководитель управления городской мобильности также сообщил, что строительно-монтажные работы на развязках, пробивках и метро возобновлены. Отставаний от графиков не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в Алматы во время массовых беспорядков были повреждены 28 автобусов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Было 145 операций в день – врач о работе во время беспорядков в Алматы
Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы
Семье погибшего офицера Вооруженных сил Сандибека Хаирова передали награду
В оценке январских событий важно четко расставить приоритеты - Данияр Ашимбаев
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
3 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
4 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
6 Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Читайте также
Более 1400 военных и полицейских обеспечивают горячим питанием в Алматы
Желаю казахстанцам мирной и спокойной жизни - китайский писатель Акбар Мажит
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив