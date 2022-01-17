170 прокатных велосипедов украли в ходе беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов рассказал об украденных и сломанных велосипедах во время массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Имеются повреждения и поломки 220 велосипедов и 21 велостанции Almaty Bike. Кроме того, украдено 170 велосипедов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению и ревизии ИТ-системы. Возобновление сервиса для населения запланировано до 20 января», - сказал на аппаратном совещании Г. Мурзаханов.

Он отметил, что для ремонта поврежденных и восстановления украденных велосипедов прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств (370 млн тенге).

Что касается деятельности платных парковок, то она временно приостановлена до отмены режима ЧП.

Повреждены 24 паркомата, они демонтированы на ремонт. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца января по мере поставки комплектующих.

Руководитель управления городской мобильности также сообщил, что строительно-монтажные работы на развязках, пробивках и метро возобновлены. Отставаний от графиков не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в Алматы во время массовых беспорядков были повреждены 28 автобусов.